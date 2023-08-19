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Шаповалов Сергей Максимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1838

Дата смерти

До 1903

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Шаповалов Максим

Мать: ?

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шаповалов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова

Бракосочетание
24.01.1861

Жена: Шаповалова Феврония Макарова

Рождение ребёнка
19.06.1866

Дочь: Евфросиния Сергеевна

Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шаповалов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова

Рождение ребёнка
16.09.1878

Дочь: Евфимия Сергеевна

Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Шаповалов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова

Смерть
До 1903