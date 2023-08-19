Шаповалов Сергей Максимович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиДо 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Шаповалов Максим
Мать: ?
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шаповалов Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова
Бракосочетание
24.01.1861
Рождение ребёнка
19.06.1866
Дочь: Евфросиния Сергеевна
Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шаповалов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова
Рождение ребёнка
16.09.1878
Дочь: Евфимия Сергеевна
Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Шаповалова Феврония Макарова
Смерть
До 1903