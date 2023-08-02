Шаповалова (Черницкая) Феврония Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Черницкая) Феврония Макарова

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Черницкий Макар

Мать: ?

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шаповалов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Бракосочетание
24.01.1861

Муж: Шаповалов Сергей Максимович

Рождение ребёнка
19.06.1866

Дочь: (Шаповалова) Евфросиния Сергеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шаповалов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Шаповалова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Рождение ребёнка
16.09.1878

Дочь: (Шаповалова) Евфимия Сергеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Шаповалов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович

Смерть
Неизвестно

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