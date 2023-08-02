Шаповалова (Черницкая) Феврония Макарова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Черницкий Макар
Мать: ?
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шаповалов Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович
Бракосочетание
24.01.1861
Рождение ребёнка
19.06.1866
Дочь: (Шаповалова) Евфросиния Сергеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шаповалов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Шаповалова) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович
Рождение ребёнка
16.09.1878
Дочь: (Шаповалова) Евфимия Сергеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Шаповалов Сергей Максимович
Смерть
Неизвестно