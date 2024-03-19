Шаповалов Никита Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалов Никита Максимович

Шаповалов Никита Максимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шаповалов Максим

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.01.1874

Сын: Шаповалов Иван Никитович

Мать ребёнка: Шаповалова Анна Александровна

Рождение ребёнка
11.07.1875

Дочь: Матрена Никитична

Мать ребёнка: Шаповалова Анна Александровна

Рождение ребёнка
20.03.1878

Дочь: Матрена Никитична

Мать ребёнка: Шаповалова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close