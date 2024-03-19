Шаповалов Никита Максимович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Шаповалов Максим
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.01.1874
Мать ребёнка: Шаповалова Анна Александровна
Рождение ребёнка
11.07.1875
Дочь: Матрена Никитична
Мать ребёнка: Шаповалова Анна Александровна
Рождение ребёнка
20.03.1878
Дочь: Матрена Никитична
Мать ребёнка: Шаповалова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно