Шаповалова Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1874
Отец ребёнка: Шаповалов Никита Максимович
Рождение ребёнка
11.07.1875
Дочь: Матрена Никитична
Отец ребёнка: Шаповалов Никита Максимович
Рождение ребёнка
20.03.1878
Дочь: Матрена Никитична
Отец ребёнка: Шаповалов Никита Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно