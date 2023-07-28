Шаповалова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Анна Александровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1874

Сын: Шаповалов Иван Никитович

Отец ребёнка: Шаповалов Никита Максимович

Рождение ребёнка
11.07.1875

Дочь: Матрена Никитична

Отец ребёнка: Шаповалов Никита Максимович

Рождение ребёнка
20.03.1878

Дочь: Матрена Никитична

Отец ребёнка: Шаповалов Никита Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Никита Максимович

Смерть
Неизвестно