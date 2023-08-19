Шаповалов Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Шаповалов Максим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Шаповалов Роман Григорьевич
Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1875
Сын: Шаповалов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1875
Сын: Шаповалов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1877
Сын: Шаповалов Влас Григорьевич
Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно