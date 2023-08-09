Шаповалова Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Шаповалов Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
23.09.1875
Сын: Шаповалов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
15.12.1875
Сын: Шаповалов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
11.02.1877
Сын: Шаповалов Влас Григорьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Максимович
Смерть
Неизвестно