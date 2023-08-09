Шаповалова Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалова Феодосия Ивановна

Шаповалова Феодосия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Шаповалов Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
23.09.1875

Сын: Шаповалов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
15.12.1875

Сын: Шаповалов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
11.02.1877

Сын: Шаповалов Влас Григорьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Максимович

Смерть
Неизвестно