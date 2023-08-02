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Шаповалов Роман Григорьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Шаповалов Григорий Максимович

Мать: Шаповалова Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
02.11.1877

Сын: Шаповалов Иосиф Романович

Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.11.1879

Сын: Шаповалов Георгий Романович

Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шаповалов Яков Романович

Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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