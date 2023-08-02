Шаповалов Роман Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1877
Сын: Шаповалов Иосиф Романович
Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
03.11.1879
Сын: Шаповалов Георгий Романович
Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Шаповалова Агриппина Григорьевна
Смерть
Неизвестно