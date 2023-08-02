Шаповалова Агриппина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1877
Сын: Шаповалов Иосиф Романович
Отец ребёнка: Шаповалов Роман Григорьевич
Рождение ребёнка
03.11.1879
Сын: Шаповалов Георгий Романович
Отец ребёнка: Шаповалов Роман Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Шаповалов Роман Григорьевич
Смерть
Неизвестно