Шаповалова Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Агриппина Григорьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Роман Григорьевич

Рождение ребёнка
02.11.1877

Сын: Шаповалов Иосиф Романович

Отец ребёнка: Шаповалов Роман Григорьевич

Рождение ребёнка
03.11.1879

Сын: Шаповалов Георгий Романович

Отец ребёнка: Шаповалов Роман Григорьевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шаповалов Яков Романович

Отец ребёнка: Шаповалов Роман Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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