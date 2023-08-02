Шаповалов Федот Максимович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Шаповалов Максим
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шаповалов Роман Федотович
Мать ребёнка: Шаповалова Марианна Никитина
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шаповалов Павел Федотович
Мать ребёнка: Шаповалова Марианна Никитина
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шаповалов Тимофей Федотович
Мать ребёнка: Шаповалова Марианна Никитина
Рождение ребёнка
1878
Сын: Шаповалов Никифор Федотович
Мать ребёнка: Шаповалова Марианна Никитина
Смерть
Неизвестно