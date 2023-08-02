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Шаповалов Федот Максимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Шаповалов Максим

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Марианна Никитина

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шаповалов Роман Федотович

Мать ребёнка: Шаповалова Марианна Никитина

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шаповалов Павел Федотович

Мать ребёнка: Шаповалова Марианна Никитина

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шаповалов Тимофей Федотович

Мать ребёнка: Шаповалова Марианна Никитина

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шаповалов Никифор Федотович

Мать ребёнка: Шаповалова Марианна Никитина

Смерть
Неизвестно

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