Шаповалов Роман Федотович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шаповалов Никифор Романович
Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шаповалов Александр Романович
Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шаповалов Григорий Романович
Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Шаповалова) Параскева Романовна
Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Зайченко (Шаповалова) Евфросиния Романовна
Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна
Смерть
Неизвестно