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Шаповалов Роман Федотович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шаповалов Федот Максимович

Мать: Шаповалова Марианна Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Акилина Емельяновна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шаповалов Никифор Романович

Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шаповалов Александр Романович

Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шаповалов Петр Романович

Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шаповалов Григорий Романович

Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Шаповалова) Параскева Романовна

Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Зайченко (Шаповалова) Евфросиния Романовна

Мать ребёнка: Шаповалова Акилина Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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