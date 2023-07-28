Шаповалова Марианна Никитина
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти09.05.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шаповалов Роман Федотович
Отец ребёнка: Шаповалов Федот Максимович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шаповалов Павел Федотович
Отец ребёнка: Шаповалов Федот Максимович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шаповалов Тимофей Федотович
Отец ребёнка: Шаповалов Федот Максимович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Шаповалов Никифор Федотович
Отец ребёнка: Шаповалов Федот Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1924