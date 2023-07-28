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Шаповалова Марианна Никитина

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1835

Дата смерти

09.05.1924

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шаповалов Роман Федотович

Отец ребёнка: Шаповалов Федот Максимович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шаповалов Павел Федотович

Отец ребёнка: Шаповалов Федот Максимович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шаповалов Тимофей Федотович

Отец ребёнка: Шаповалов Федот Максимович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шаповалов Никифор Федотович

Отец ребёнка: Шаповалов Федот Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Федот Максимович

Смерть
09.05.1924