Шаповалова Акилина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шаповалов Никифор Романович
Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шаповалов Александр Романович
Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шаповалов Григорий Романович
Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Шаповалова) Параскева Романовна
Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Зайченко (Шаповалова) Евфросиния Романовна
Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович
Смерть
Неизвестно