Шаповалова Акилина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Акилина Емельяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Роман Федотович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шаповалов Никифор Романович

Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шаповалов Александр Романович

Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шаповалов Петр Романович

Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шаповалов Григорий Романович

Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Шаповалова) Параскева Романовна

Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Зайченко (Шаповалова) Евфросиния Романовна

Отец ребёнка: Шаповалов Роман Федотович

Смерть
Неизвестно

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