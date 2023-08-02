Попович Авксентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопович Авксентий Дмитриевич

Попович Авксентий Дмитриевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Попович Дмитрий Евстафьевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попович Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Попович Андрей Авксентьевич

Мать ребёнка: Попович Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
29.09.1874

Дочь: (Попович) Харитина Авксентьевна

Мать ребёнка: Попович Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
17.10.1878

Дочь: (Попович) Параскева Авксентьевна

Мать ребёнка: Попович Дарья Трофимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.