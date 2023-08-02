Попович Авксентий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Попович Дмитрий Евстафьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попович Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Попович Андрей Авксентьевич
Мать ребёнка: Попович Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
29.09.1874
Дочь: (Попович) Харитина Авксентьевна
Мать ребёнка: Попович Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
17.10.1878
Дочь: (Попович) Параскева Авксентьевна
Мать ребёнка: Попович Дарья Трофимовна
Смерть
Неизвестно