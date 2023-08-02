Попович Дарья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Попович Андрей Авксентьевич
Отец ребёнка: Попович Авксентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.09.1874
Дочь: (Попович) Харитина Авксентьевна
Отец ребёнка: Попович Авксентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.10.1878
Дочь: (Попович) Параскева Авксентьевна
Отец ребёнка: Попович Авксентий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно