Попович Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Дарья Трофимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попович Авксентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Попович Андрей Авксентьевич

Отец ребёнка: Попович Авксентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.09.1874

Дочь: (Попович) Харитина Авксентьевна

Отец ребёнка: Попович Авксентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.10.1878

Дочь: (Попович) Параскева Авксентьевна

Отец ребёнка: Попович Авксентий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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