Попович Прокопий Акимович
Место рождения
Дата рождения27.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1888
Рождение ребёнка
?.02.1914
Сын: Попович Прокопий Прокопьевич
Мать ребёнка: Попович Пелагея Арефьевна
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: (Попович) Мария Прокопиевна
Мать ребёнка: Попович Пелагея Арефьевна
Рождение ребёнка
17.03.1919
Дочь: (Попович) Анна Прокопиевна
Мать ребёнка: Попович Пелагея Арефьевна
Рождение ребёнка
17.03.1919
Дочь: (Попович) Мария Прокопиевна
Мать ребёнка: Попович Пелагея Арефьевна
Смерть
Неизвестно