Попович Прокопий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Прокопий Акимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

27.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1888

Отец: Попович Аким Дмитриевич

Мать: Попович Зиновия Григорьевна

Рождение ребёнка
?.02.1914

Сын: Попович Прокопий Прокопьевич

Мать ребёнка: Попович Пелагея Арефьевна

Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: (Попович) Мария Прокопиевна

Мать ребёнка: Попович Пелагея Арефьевна

Рождение ребёнка
17.03.1919

Дочь: (Попович) Анна Прокопиевна

Мать ребёнка: Попович Пелагея Арефьевна

Рождение ребёнка
17.03.1919

Дочь: (Попович) Мария Прокопиевна

Мать ребёнка: Попович Пелагея Арефьевна

Смерть
Неизвестно

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