Попович Пелагея Арефьевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1914
Сын: Попович Прокопий Прокопьевич
Отец ребёнка: Попович Прокопий Акимович
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: (Попович) Мария Прокопиевна
Отец ребёнка: Попович Прокопий Акимович
Рождение ребёнка
17.03.1919
Дочь: (Попович) Анна Прокопиевна
Отец ребёнка: Попович Прокопий Акимович
Рождение ребёнка
17.03.1919
Дочь: (Попович) Мария Прокопиевна
Отец ребёнка: Попович Прокопий Акимович
Смерть
Неизвестно