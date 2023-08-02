Попович Пелагея Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Пелагея Арефьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1914

Сын: Попович Прокопий Прокопьевич

Отец ребёнка: Попович Прокопий Акимович

Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: (Попович) Мария Прокопиевна

Отец ребёнка: Попович Прокопий Акимович

Рождение ребёнка
17.03.1919

Дочь: (Попович) Анна Прокопиевна

Отец ребёнка: Попович Прокопий Акимович

Рождение ребёнка
17.03.1919

Дочь: (Попович) Мария Прокопиевна

Отец ребёнка: Попович Прокопий Акимович

Смерть
Неизвестно

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