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Шаповалов Демид Демидович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

16.08.1876

Дата смерти

15.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1876

Отец: Шаповалов Демид Моисеевич

Мать: Шаповалова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Христина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шаповалов Кузьма Демидович

Мать ребёнка: Пелешко Христина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаповалов Никифор Демидович

Мать ребёнка: Пелешко Христина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шаповалов Владимир Демидович

Мать ребёнка: Пелешко Христина Спиридоновна

Смерть
15.02.1922

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