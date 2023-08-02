Пелешко Христина Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шаповалов Кузьма Демидович
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Демидович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шаповалов Никифор Демидович
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Демидович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шаповалов Владимир Демидович
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Демидович
Смерть
Неизвестно