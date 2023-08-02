Пелешко Христина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко Христина Спиридоновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Демид Демидович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шаповалов Кузьма Демидович

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Демидович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаповалов Никифор Демидович

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Демидович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шаповалов Владимир Демидович

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Демидович

Смерть
Неизвестно

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