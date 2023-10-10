(Удод) Марфа Иванновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Марфа Иванновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

31.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Муж

Около 1903 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.08.1903
Рождение
31.08.1903

Отец: Удод Иванн Иваннович

Мать: Удод Анна Амвросиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровский Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровский Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровский Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
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