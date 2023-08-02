Удод Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения08.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1897
Отец: Удод Иванн Иваннович
Мать: Удод Анна Амвросиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Удод) Галина Никифоровна
Мать ребёнка: (Морданька) Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Удод) Вера Никифоровна
Мать ребёнка: (Морданька) Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: (Морданька) Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: (Морданька) Марфа Филипповна
Смерть
Неизвестно