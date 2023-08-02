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Удод Никифор Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

08.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1897

Отец: Удод Иванн Иваннович

Мать: Удод Анна Амвросиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Морданька) Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Удод) Галина Никифоровна

Мать ребёнка: (Морданька) Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Удод) Вера Никифоровна

Мать ребёнка: (Морданька) Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Удод Иван Никифорович

Мать ребёнка: (Морданька) Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Удод Михаил Никифорович

Мать ребёнка: (Морданька) Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно

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