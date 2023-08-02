(Морданька) Марфа Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Галина Никифоровна
Отец ребёнка: Удод Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Вера Никифоровна
Отец ребёнка: Удод Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Удод Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Удод Никифор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно