(Морданька) Марфа Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морданька) Марфа Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Галина Никифоровна

Отец ребёнка: Удод Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Вера Никифоровна

Отец ребёнка: Удод Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Удод Иван Никифорович

Отец ребёнка: Удод Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Удод Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Удод Никифор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
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