Удод Иванн Иваннович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Удод Иванн Иваннович
Мать: Удод Анна Амвросиевна
Бракосочетание
03.02.1908
Жена: Удод Евфросиния Петровна
ГАЗО, Ф - 5593-3-779, м/к-1908г,лист-61,зап-25, пленка-007821447,кадр-538
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Удод Максим Иванович
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна
Рождение ребёнка
22.09.1913
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна
Военная служба
16.09.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 415-й пехотный Бахмутский полк Место рождения. Губерния Таврическая губ. Место рождения. Уезд Бердянский уезд Место рождения. Волость Петро-Павловская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия д. Поповцы; перевязочный отряд 104 пехотной дивизии Дата события 16.09.1915 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки потерь солдат 415 пехотного Бахмутского полка Документ №2837, Список воинских чинов 415 пехотного Бахмутского полка, убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженных, с 15 по 30 сентября 1915 г., Автор: 415-й пехотный Бахмутский полк, 1915-10-30
Военная служба
20.10.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 415-й Бахмутский полк Место рождения. Губерния Таврическая губ. Место рождения. Уезд Бердянский уезд Место рождения. Волость Петро-Павловская вол. Причина выбытия не уточнено Тип документа Карточка на выбывших (нижние чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 3553-У
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Удод Пётр Иванович
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна
Смерть
Неизвестно