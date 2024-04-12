Военная служба

16.09.1915

Должность/Звание рядовой Воинская часть 415-й пехотный Бахмутский полк Место рождения. Губерния Таврическая губ. Место рождения. Уезд Бердянский уезд Место рождения. Волость Петро-Павловская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия д. Поповцы; перевязочный отряд 104 пехотной дивизии Дата события 16.09.1915 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки потерь солдат 415 пехотного Бахмутского полка Документ №2837, Список воинских чинов 415 пехотного Бахмутского полка, убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженных, с 15 по 30 сентября 1915 г., Автор: 415-й пехотный Бахмутский полк, 1915-10-30