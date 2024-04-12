Удод Иванн Иваннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Иванн Иваннович

Удод Иванн Иваннович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Удод Иванн Иваннович

Мать: Удод Анна Амвросиевна

Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Удод Евфросиния Петровна

ГАЗО, Ф - 5593-3-779, м/к-1908г,лист-61,зап-25, пленка-007821447,кадр-538
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Удод Максим Иванович

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна

Рождение ребёнка
22.09.1913

Сын: Удод Василий Иванович

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна

Военная служба
16.09.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 415-й пехотный Бахмутский полк Место рождения. Губерния Таврическая губ. Место рождения. Уезд Бердянский уезд Место рождения. Волость Петро-Павловская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия д. Поповцы; перевязочный отряд 104 пехотной дивизии Дата события 16.09.1915 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки потерь солдат 415 пехотного Бахмутского полка Документ №2837, Список воинских чинов 415 пехотного Бахмутского полка, убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженных, с 15 по 30 сентября 1915 г., Автор: 415-й пехотный Бахмутский полк, 1915-10-30
Военная служба
20.10.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 415-й Бахмутский полк Место рождения. Губерния Таврическая губ. Место рождения. Уезд Бердянский уезд Место рождения. Волость Петро-Павловская вол. Причина выбытия не уточнено Тип документа Карточка на выбывших (нижние чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 3553-У
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Удод Пётр Иванович

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close