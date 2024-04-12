Удод Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения01.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909
Отец: Удод Иванн Иваннович
Мать: Удод Евфросиния Петровна
Военная служба
23.06.1941
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
ЦАМО РФ , Ф - 31521-53625-1
Военная награда
24.10.1943
Приказ № 19/н, 3-й Бел.Фр., издан 35 ск о награждении медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-2976
Военная награда
30.08.1944
Приказ № 23/н, 3-й Бел.Фр., ,издан 7 мотопмбр РГК о награждении медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-1245
Военная награда
06.03.1945
Приказ № 35/н. 3-й Бел.Фр., издан 7 мотопмбр РГК о награждении орденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-1676
Военная награда
09.05.1945
Указом ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , шк-88,ящ-24
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Кирилловна
Смерть
Неизвестно