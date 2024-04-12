Удод (Рябуха) Евфросиния Петровна
Место рождения
Дата рождения14.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1890
Отец: Рябуха Петр Кузьмич
Мать: Рябуха Анна Петровна
Бракосочетание
03.02.1908
Муж: Удод Иванн Иваннович
ГАЗО, Ф - 5593-3-779, м/к-1908г,лист-61,зап-25, пленка-007821447,кадр-538
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Удод Максим Иванович
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
22.09.1913
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Удод Пётр Иванович
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Смерть
Неизвестно