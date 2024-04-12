Удод (Рябуха) Евфросиния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Рябуха) Евфросиния Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

14.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1890

Отец: Рябуха Петр Кузьмич

Мать: Рябуха Анна Петровна

Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Удод Иванн Иваннович

ГАЗО, Ф - 5593-3-779, м/к-1908г,лист-61,зап-25, пленка-007821447,кадр-538
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Удод Максим Иванович

Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович

Рождение ребёнка
22.09.1913

Сын: Удод Василий Иванович

Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Удод Пётр Иванович

Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович

Смерть
Неизвестно
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