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Рябуха Анна Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

16.11.1921

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Рябуха Ефим Петрович

Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Рябуха Филипп Петрович

Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
03.02.1886

Сын: Рябуха Семен Петрович

Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
14.02.1890

Дочь: Удод (Рябуха) Евфросиния Петровна

Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
11.08.1892

Дочь: (Рябуха) Наталья Петрович

Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
19.09.1894

Дочь: (Рябуха) Харитина Петровна

Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Иваненко (Рябуха) Евфросиния Петровна

Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Рябуха Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: (Рябуха) Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич

Смерть
16.11.1921

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