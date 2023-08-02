Рябуха Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти16.11.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Рябуха Ефим Петрович
Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
03.02.1886
Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
14.02.1890
Дочь: Удод (Рябуха) Евфросиния Петровна
Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
11.08.1892
Дочь: (Рябуха) Наталья Петрович
Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
19.09.1894
Дочь: (Рябуха) Харитина Петровна
Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Иваненко (Рябуха) Евфросиния Петровна
Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
01.02.1899
Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: (Рябуха) Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Рябуха Петр Кузьмич
Смерть
16.11.1921