Рябуха Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Рябуха Кузьма Трофимович
Мать: Рябуха Васса Аверьянова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Рябуха Ефим Петрович
Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.02.1886
Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.02.1890
Дочь: Удод (Рябуха) Евфросиния Петровна
Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1892
Дочь: (Рябуха) Наталья Петрович
Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1894
Дочь: (Рябуха) Харитина Петровна
Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Иваненко (Рябуха) Евфросиния Петровна
Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1899
Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: (Рябуха) Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна
Смерть
Неизвестно