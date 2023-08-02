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Рябуха Петр Кузьмич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Рябуха Кузьма Трофимович

Мать: Рябуха Васса Аверьянова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Рябуха Ефим Петрович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Рябуха Филипп Петрович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна

Рождение ребёнка
03.02.1886

Сын: Рябуха Семен Петрович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна

Рождение ребёнка
14.02.1890

Дочь: Удод (Рябуха) Евфросиния Петровна

Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна

Рождение ребёнка
11.08.1892

Дочь: (Рябуха) Наталья Петрович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна

Рождение ребёнка
19.09.1894

Дочь: (Рябуха) Харитина Петровна

Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Иваненко (Рябуха) Евфросиния Петровна

Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Рябуха Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: (Рябуха) Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Рябуха Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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