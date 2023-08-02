Рябуха Васса Аверьянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти07.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Рябуха Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Мороз (Рябуха) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
02.09.1876
Сын: Рябуха Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Рябуха) Акилина Кузьминична
Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович
Смерть
07.07.1910