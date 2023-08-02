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Рябуха Васса Аверьянова

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

07.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Рябуха Аникий Кузьмич

Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Рябуха Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мороз (Рябуха) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Рябуха Даниил Кузьмич

Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
02.09.1876

Сын: Рябуха Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Рябуха) Акилина Кузьминична

Отец ребёнка: Рябуха Кузьма Трофимович

Смерть
07.07.1910

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