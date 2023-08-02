Рябуха Кузьма Трофимович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти17.10.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Рябуха Трофим
Мать: ?
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Рябуха Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Мороз (Рябуха) Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова
Рождение ребёнка
02.09.1876
Сын: Рябуха Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Рябуха) Акилина Кузьминична
Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова
Смерть
17.10.1907