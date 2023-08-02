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Рябуха Кузьма Трофимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1835

Дата смерти

17.10.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Рябуха Трофим

Мать: ?

Рождение ребёнка
1860

Сын: Рябуха Аникий Кузьмич

Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Рябуха Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мороз (Рябуха) Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Рябуха Даниил Кузьмич

Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова

Рождение ребёнка
02.09.1876

Сын: Рябуха Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Рябуха) Акилина Кузьминична

Мать ребёнка: Рябуха Васса Аверьянова

Смерть
17.10.1907

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