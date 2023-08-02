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Рябуха Иван Кузьмич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

02.09.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1876

Отец: Рябуха Кузьма Трофимович

Мать: Рябуха Васса Аверьянова

Бракосочетание
23.10.1896

Жена: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рябуха Иван Иванович

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Яцук (Рябуха) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Рябуха Павел Иванович

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Рябуха Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Рябуха Павел Иванович

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Рябуха Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
10.07.1908

Сын: Рябуха Тит Иванович

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
14.06.1910

Сын: Рябуха Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
26.01.1912

Сын: Рябуха Василий Иванович

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Смерть
Неизвестно

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