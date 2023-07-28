Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1877

Дата смерти

03.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сиденко Максим

Мать: ?

Бракосочетание
23.10.1896

Муж: Рябуха Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рябуха Иван Иванович

Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Яцук Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Рябуха Павел Иванович

Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Рябуха Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Рябуха Павел Иванович

Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Рябуха Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
10.07.1908

Сын: Рябуха Тит Иванович

Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
14.06.1910

Сын: Рябуха Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
26.01.1912

Сын: Рябуха Василий Иванович

Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич

Смерть
03.02.1922