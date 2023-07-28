Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти03.02.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сиденко Максим
Мать: ?
Бракосочетание
23.10.1896
Муж: Рябуха Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Рябуха Иван Иванович
Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Яцук Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
08.07.1904
Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
30.08.1906
Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
30.08.1906
Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
10.07.1908
Сын: Рябуха Тит Иванович
Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
14.06.1910
Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
26.01.1912
Отец ребёнка: Рябуха Иван Кузьмич
Смерть
03.02.1922