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Рябуха Иван Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Рябуха Иван Кузьмич

Мать: Рябуха (Сиденко) Ульяна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябуха Анна Павлова

Рождение ребёнка
26.11.1920

Дочь: (Рябуха) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Рябуха Анна Павлова

Рождение ребёнка
07.10.1923

Дочь: (Рябуха) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рябуха Анна Павлова

Рождение ребёнка
11.12.1925

Дочь: (Рябуха) Анна / Ганна / Ивановна

Мать ребёнка: Рябуха Анна Павлова

Рождение ребёнка
11.12.1925

Дочь: (Рябуха) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Рябуха Анна Павлова

Смерть
Неизвестно

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