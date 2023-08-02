Рябуха Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябуха Анна Павлова
Рождение ребёнка
26.11.1920
Дочь: (Рябуха) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Анна Павлова
Рождение ребёнка
07.10.1923
Дочь: (Рябуха) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Анна Павлова
Рождение ребёнка
11.12.1925
Дочь: (Рябуха) Анна / Ганна / Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Анна Павлова
Рождение ребёнка
11.12.1925
Дочь: (Рябуха) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Анна Павлова
Смерть
Неизвестно