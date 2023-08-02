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Рябуха Анна Павлова

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябуха Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1920

Дочь: (Рябуха) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Рябуха Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1923

Дочь: (Рябуха) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рябуха Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1925

Дочь: (Рябуха) Анна / Ганна / Ивановна

Отец ребёнка: Рябуха Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1925

Дочь: (Рябуха) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Рябуха Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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