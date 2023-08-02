Рябуха Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябуха Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1920
Дочь: (Рябуха) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Рябуха Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1923
Дочь: (Рябуха) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рябуха Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1925
Дочь: (Рябуха) Анна / Ганна / Ивановна
Отец ребёнка: Рябуха Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1925
Дочь: (Рябуха) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Рябуха Иван Иванович
Смерть
Неизвестно