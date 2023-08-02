Рябуха Даниил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти24.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Рябуха Кузьма Трофимович
Мать: Рябуха Васса Аверьянова
Бракосочетание
01.11.1891
Рождение ребёнка
18.01.1893
Сын: Рябуха Афанасий Данилович
Мать ребёнка: Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева
Рождение ребёнка
23.03.1895
Мать ребёнка: Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева
Рождение ребёнка
18.06.1897
Мать ребёнка: Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева
Смерть
24.02.1908