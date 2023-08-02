Рябуха Даниил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябуха Даниил Кузьмич

Рябуха Даниил Кузьмич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1872

Дата смерти

24.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Рябуха Кузьма Трофимович

Мать: Рябуха Васса Аверьянова

Бракосочетание
01.11.1891

Жена: Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева

Рождение ребёнка
18.01.1893

Сын: Рябуха Афанасий Данилович

Мать ребёнка: Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева

Рождение ребёнка
23.03.1895

Сын: Рябуха Василий Данилович

Мать ребёнка: Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева

Рождение ребёнка
18.06.1897

Сын: Рябуха Петр Данилович

Мать ребёнка: Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Рябуха Федор Данилович

Мать ребёнка: Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева

Смерть
24.02.1908

Мы используем куки для улучшения работы сайта.