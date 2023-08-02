Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1891

Муж: Рябуха Даниил Кузьмич

Рождение ребёнка
18.01.1893

Сын: Рябуха Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Рябуха Даниил Кузьмич

Рождение ребёнка
23.03.1895

Сын: Рябуха Василий Данилович

Отец ребёнка: Рябуха Даниил Кузьмич

Рождение ребёнка
18.06.1897

Сын: Рябуха Петр Данилович

Отец ребёнка: Рябуха Даниил Кузьмич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Рябуха Федор Данилович

Отец ребёнка: Рябуха Даниил Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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