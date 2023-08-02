Рябуха (Мирошниченко) Татьяна Иовлева
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1891
Рождение ребёнка
18.01.1893
Сын: Рябуха Афанасий Данилович
Отец ребёнка: Рябуха Даниил Кузьмич
Рождение ребёнка
23.03.1895
Отец ребёнка: Рябуха Даниил Кузьмич
Рождение ребёнка
18.06.1897
Отец ребёнка: Рябуха Даниил Кузьмич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Рябуха Даниил Кузьмич
Смерть
Неизвестно