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Удод Евсей Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

21.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1889

Отец: Удод Иванн Иваннович

Мать: Удод Анна Амвросиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Удод) Татьяна Евсеевна

Мать ребёнка: (Кулинко) Федора Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удод Павел Евсеевич

Мать ребёнка: (Кулинко) Федора Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удод Пётр Евсеевич

Мать ребёнка: (Кулинко) Федора Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кулинко) Федора Яковлева

Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Удод Григорий Евсеевич

Мать ребёнка: (Кулинко) Федора Яковлева

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Удод) Ольга Евсеевна

Мать ребёнка: (Кулинко) Федора Яковлева

Смерть
Неизвестно

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