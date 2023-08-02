Удод Евсей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1889
Отец: Удод Иванн Иваннович
Мать: Удод Анна Амвросиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Удод) Татьяна Евсеевна
Мать ребёнка: (Кулинко) Федора Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удод Павел Евсеевич
Мать ребёнка: (Кулинко) Федора Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удод Пётр Евсеевич
Мать ребёнка: (Кулинко) Федора Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1913
Мать ребёнка: (Кулинко) Федора Яковлева
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Удод) Ольга Евсеевна
Мать ребёнка: (Кулинко) Федора Яковлева
Смерть
Неизвестно