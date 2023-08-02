(Кулинко) Федора Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Удод) Татьяна Евсеевна
Отец ребёнка: Удод Евсей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удод Павел Евсеевич
Отец ребёнка: Удод Евсей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удод Пётр Евсеевич
Отец ребёнка: Удод Евсей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удод Евсей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1913
Отец ребёнка: Удод Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Удод) Ольга Евсеевна
Отец ребёнка: Удод Евсей Иванович
Смерть
Неизвестно