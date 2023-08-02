(Кулинко) Федора Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кулинко) Федора Яковлева

(Кулинко) Федора Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Удод) Татьяна Евсеевна

Отец ребёнка: Удод Евсей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удод Павел Евсеевич

Отец ребёнка: Удод Евсей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удод Пётр Евсеевич

Отец ребёнка: Удод Евсей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Евсей Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Удод Григорий Евсеевич

Отец ребёнка: Удод Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Удод) Ольга Евсеевна

Отец ребёнка: Удод Евсей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.