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Удод Анатолий Кузьмич

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Место рождения

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка

Дата рождения

14.03.1937

Дата смерти

23.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937

Отец: Удод Кузьма Иваннович

Мать: Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.08.1986
Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

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