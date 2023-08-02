Удод Анатолий Кузьмич
Место рожденияКаз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Дата рождения14.03.1937
Дата смерти23.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.08.1986
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно