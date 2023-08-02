Удод Вячеслав Кузьмич
Место рожденияКаз.ССР,Актюбинская обл,с.Мартук
Дата рождения01.06.1940
Дата смерти12.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1940
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Рождение ребёнка
01.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Удод (Мосийчук) Анна Ивановна
Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
19.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Удод (Мосийчук) Анна Ивановна
Смерть
12.01.1992
Причина смерти: Интоксикация.Спаечная кишечная непроходимость.
Похороны
14.01.1992