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Удод Вячеслав Кузьмич

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Место рождения

Каз.ССР,Актюбинская обл,с.Мартук

Дата рождения

01.06.1940

Дата смерти

12.01.1992

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1940

Отец: Удод Кузьма Иваннович

Мать: Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Рождение ребёнка
01.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удод (Мосийчук) Анна Ивановна

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
19.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удод (Мосийчук) Анна Ивановна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
12.01.1992
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Интоксикация.Спаечная кишечная непроходимость.
Похороны
14.01.1992
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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