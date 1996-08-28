Удод (Мосийчук) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Мосийчук) Анна Ивановна

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Место рождения

Тайки, Житомирська область

Дата рождения

15.05.1938

Дата смерти

28.08.1996

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1938

Отец: Мосейчук Иван Пименович

Мать: (Пуцык) Феодосия Архипова

Тайки, Житомирська область
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Рождение ребёнка
01.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удод Вячеслав Кузьмич

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
19.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удод Вячеслав Кузьмич

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
28.08.1996
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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