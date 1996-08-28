Удод (Мосийчук) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1938
Дата смерти28.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1938
Отец: Мосейчук Иван Пименович
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Рождение ребёнка
01.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Удод Вячеслав Кузьмич
Рождение ребёнка
19.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Удод Вячеслав Кузьмич
Смерть
28.08.1996
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно