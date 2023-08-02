(Пуцык) Феодосия Архипова
Место рождения
Дата рождения02.04.1911
Дата смерти21.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1935
Дочь: Ковальчук (Мосейчук) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Мосейчук Иван Пименович
Рождение ребёнка
15.05.1938
Дочь: Удод (Мосийчук) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мосейчук Иван Пименович
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
28.11.1951
Рождение ребёнка
05.06.1956
Смерть
21.04.1971
Степанцы, Черкаська область