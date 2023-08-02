(Пуцык) Феодосия Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пуцык) Феодосия Архипова

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Место рождения

Великая Цвиля, Житомирська область

Дата рождения

02.04.1911

Дата смерти

21.04.1971

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911

Отец: Пуцык Архип Антипов

Мать: Пуцык (Белявская) Мелания Тимофеева

Великая Цвиля, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосейчук Иван Пименович

Рождение ребёнка
11.08.1935

Дочь: Ковальчук (Мосейчук) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Мосейчук Иван Пименович

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
15.05.1938

Дочь: Удод (Мосийчук) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мосейчук Иван Пименович

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосейчук Иван Пименович

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
28.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосейчук Иван Пименович

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
05.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосейчук Иван Пименович

Тайки, Житомирська область
Смерть
21.04.1971
Степанцы, Черкаська область

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