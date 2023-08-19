Мосейчук Иван Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосейчук Иван Пименович

Место рождения

Тайки, Житомирська область

Дата рождения

13.06.1913

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
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Рождение
13.06.1913

Отец: Мосейчук Пимен Никифорович

Мать: Мосейчук Христина Дмитриевна

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
11.08.1935

Дочь: Ковальчук Ева Ивановна

Мать ребёнка: Феодосия Архипова

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
15.05.1938

Дочь: Удод Анна Ивановна

Мать ребёнка: Феодосия Архипова

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феодосия Архипова

Тайки, Житомирська область
Военная служба
29.02.1944
Призван Городницким РВК Житомирской обл.,УССР, рядовой красноармеец 185 сп 224 сд
ЦАМО РФФ , ФФ - 6586-127342с-6
Военная служба
С 24.03.1944 по 30.04.1944
Прибыл из Новгород-Волынского РВК Житомирской обл.,УССР рядовой красноармеец 193 зсп 4 зсд
ЦАМО Р , Ф - 8488-75165-2
Военная служба
30.04.1944
Выбыл в 193 сп 4 сд красноармеец рядовой , команда № 15172, эшелон № 41725
ЦАМО РФ , Ф - 8488-75165-5
Военная награда
02.06.1945
Приказ № 11/н издан 185 сп 224 сд о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-5317
Рождение ребёнка
28.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феодосия Архипова

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
05.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феодосия Архипова

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феодосия Архипова

Смерть
1957
Тайки, Житомирська область
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