Мосейчук Иван Пименович
Место рождения
Дата рождения13.06.1913
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1913
Рождение ребёнка
11.08.1935
Дочь: Ковальчук Ева Ивановна
Мать ребёнка: Феодосия Архипова
Рождение ребёнка
15.05.1938
Дочь: Удод Анна Ивановна
Мать ребёнка: Феодосия Архипова
Рождение ребёнка
1943
Военная служба
29.02.1944
Призван Городницким РВК Житомирской обл.,УССР, рядовой красноармеец 185 сп 224 сд
ЦАМО РФФ , ФФ - 6586-127342с-6
Военная служба
С 24.03.1944 по 30.04.1944
Прибыл из Новгород-Волынского РВК Житомирской обл.,УССР рядовой красноармеец 193 зсп 4 зсд
ЦАМО Р , Ф - 8488-75165-2
Военная служба
30.04.1944
Выбыл в 193 сп 4 сд красноармеец рядовой , команда № 15172, эшелон № 41725
ЦАМО РФ , Ф - 8488-75165-5
Военная награда
02.06.1945
Приказ № 11/н издан 185 сп 224 сд о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-5317
Рождение ребёнка
28.11.1951
Рождение ребёнка
05.06.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1957