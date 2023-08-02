Мосейчук (Михнюк) Христина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
13.06.1913
Отец ребёнка: Мосейчук Пимен Никифорович
Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Майструк (мосейчук) Василий Пименович
Отец ребёнка: Мосейчук Пимен Никифорович
Смерть
Неизвестно