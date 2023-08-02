Мосейчук (Михнюк) Христина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосейчук (Михнюк) Христина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1912

Муж: Мосейчук Пимен Никифорович

Рождение ребёнка
13.06.1913

Сын: Мосейчук Иван Пименович

Отец ребёнка: Мосейчук Пимен Никифорович

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Майструк (мосейчук) Василий Пименович

Отец ребёнка: Мосейчук Пимен Никифорович

Смерть
Неизвестно