Ковальчук (Мосейчук) Ева Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.08.1935
Дата смерти02.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935
Отец: Мосейчук Иван Пименович
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Бракосочетание
08.05.1957
Рождение ребёнка
26.10.1958
Рождение ребёнка
04.04.1962
Рождение ребёнка
14.11.1964
Рождение ребёнка
19.12.1970
Смерть
02.08.2015
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно