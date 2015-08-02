Ковальчук (Мосейчук) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Мосейчук) Ева Ивановна

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Место рождения

Тайки, Житомирська область

Дата рождения

11.08.1935

Дата смерти

02.08.2015

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935

Отец: Мосейчук Иван Пименович

Мать: (Пуцык) Феодосия Архипова

Тайки, Житомирська область
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Бракосочетание
08.05.1957

Муж: Ковальчук Василий Николаевич

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
26.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Василий Николаевич

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
04.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Василий Николаевич

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
14.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Василий Николаевич

Степанцы, Черкаська область
Смерть
02.08.2015
Степанцы, Черкаська область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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