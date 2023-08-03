Ковальчук Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1935

Дата смерти

20.02.1986

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935

Отец: Ковальчук Николай

Мать: Наталия

Бракосочетание
08.05.1957

Жена: Ковальчук Ева Ивановна

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
26.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковальчук Ева Ивановна

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
04.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковальчук Ева Ивановна

Тайки, Житомирська область
Рождение ребёнка
14.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковальчук Ева Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковальчук Ева Ивановна

Степанцы, Черкаська область
Работа или профессия
Неизвестно
киномеханик
Смерть
20.02.1986
Степанцы, Черкаська область
Причина смерти: Диабет
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