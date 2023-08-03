Ковальчук Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1935
Дата смерти20.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935
Отец: Ковальчук Николай
Мать: Наталия
Бракосочетание
08.05.1957
Жена: Ковальчук Ева Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1958
Рождение ребёнка
04.04.1962
Рождение ребёнка
14.11.1964
Рождение ребёнка
19.12.1970
Работа или профессия
Неизвестно
киномеханик
Смерть
20.02.1986
Причина смерти: Диабет