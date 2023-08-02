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Ковальчук Николай

Место рождения

Тайки, Житомирська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Тайки, Житомирська область
Год выщитал из даты родения сына Василия в 1935-м году и указаного возраста 26 лет.
Рождение ребёнка
До 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Михнюк) Наталия

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Ковальчук Василий Николаевич

Мать ребёнка: (Михнюк) Наталия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область

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