Ковальчук Николай
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Год выщитал из даты родения сына Василия в 1935-м году и указаного возраста 26 лет.
Рождение ребёнка
До 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Михнюк) Наталия
Рождение ребёнка
01.01.1935
Сын: Ковальчук Василий Николаевич
Мать ребёнка: (Михнюк) Наталия
Похороны
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область