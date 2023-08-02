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Пуцык Архип Антипов

Место рождения

Великая Цвиля, Житомирська область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Лупчук (Пуцык) Антип

Мать: Лупчук (Пуцык) (Жуковская) Акилина Павлова

Великая Цвиля, Житомирська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Пуцык Яков Архипович

Мать ребёнка: Пуцык (Белявская) Мелания Тимофеева

Великая Цвиля, Житомирська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Пуцык Карл Архипович

Мать ребёнка: Пуцык (Белявская) Мелания Тимофеева

Великая Цвиля, Житомирська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Пуцык) Агрипина Архипова

Мать ребёнка: Пуцык (Белявская) Мелания Тимофеева

Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: (Пуцык) Феодосия Архипова

Мать ребёнка: Пуцык (Белявская) Мелания Тимофеева

Великая Цвиля, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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