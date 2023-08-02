Пуцык Архип Антипов
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1905
Сын: Пуцык Яков Архипович
Мать ребёнка: Пуцык (Белявская) Мелания Тимофеева
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пуцык Карл Архипович
Мать ребёнка: Пуцык (Белявская) Мелания Тимофеева
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Пуцык) Агрипина Архипова
Мать ребёнка: Пуцык (Белявская) Мелания Тимофеева
Рождение ребёнка
02.04.1911
Дочь: (Пуцык) Феодосия Архипова
Мать ребёнка: Пуцык (Белявская) Мелания Тимофеева
Смерть
Неизвестно