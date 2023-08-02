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Сергеев Николай Иванович

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Место рождения

РСФСР,Куйбышевская область,Кошкинский район,с.Новобыковка

Дата рождения

11.12.1829

Дата смерти

25.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1829

Отец: ?

Мать: (Правдина) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична

Рождение ребёнка
18.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
18.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
02.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
25.11.1978
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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