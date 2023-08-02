Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пелешко) Анастасия Лукьянова

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пелешко) Фекла Лукьяновна

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелешко Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Пелешко Иов Лукьянович

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Бракосочетание
24.01.1892

Муж: Пелешко Лукьян Иванович

ГАЗО , Ф - 5593-2-1057-1060, пл.-007821337,кадр-608,зап-11.
Рождение ребёнка
29.01.1893

Дочь: (Пелешко) Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1895

Дочь: (Пелешко) Аккулина Лукьяновна

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Пелешко Яков Лукьянович

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1897

Дочь: Пругло (Пелешко) Анастасия Лукьяновна

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: (Пелешко) Екатерина Лукьяновна

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Пелешко Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Пелешко Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1906

Дочь: Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1907

Дочь: (Пелешко) Любовь Лукьяновна

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1908

Сын: Пелешко Трофим Лукьянович

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1910

Сын: Пелешко Павел Лукьянович

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Пелешко Петр Лукьянович

Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович

Смерть
1952
Мартук, Мартукский район, Актюбинская область

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