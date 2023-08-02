Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Пелешко) Анастасия Лукьянова
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Дочь: (Пелешко) Фекла Лукьяновна
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Сын: Пелешко Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Дочь: (Пелешко) Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Дочь: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Дочь: (Пелешко) Аккулина Лукьяновна
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Дочь: Пругло (Пелешко) Анастасия Лукьяновна
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Дочь: (Пелешко) Екатерина Лукьяновна
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Сын: Пелешко Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Дочь: Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Дочь: (Пелешко) Любовь Лукьяновна
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Сын: Пелешко Трофим Лукьянович
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович
Отец ребёнка: Пелешко Лукьян Иванович