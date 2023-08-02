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Пелешко Павел Лукьянович

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

08.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1910

Отец: Пелешко Лукьян Иванович

Мать: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Крещение
08.08.1910
Военная награда
09.05.1945
ЦАМО РФ . шк-66а,ящ-17
Военная награда
07.05.1970
ЦАМО РФ , шк-66а,ящ-17
Смерть
Неизвестно

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