Пелешко Павел Лукьянович
Место рождения
Дата рождения08.08.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Крещение
08.08.1910
Военная награда
09.05.1945
ЦАМО РФ . шк-66а,ящ-17
Военная награда
07.05.1970
ЦАМО РФ , шк-66а,ящ-17
Смерть
Неизвестно