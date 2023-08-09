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Шаповал (Пелешко) Александра Лукина

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Пелешко Лукьян Иванович

Мать: Пелешко Наталья Павловна

Бракосочетание
03.02.1913

Муж: Шаповалов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Шаповалов Василий Григориев

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
05.03.1915

Сын: Шаповалов Василий Григориев

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
12.11.1923

Сын: Шаповалов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
24.01.1924

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
20.01.1926

Сын: Шаповалов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно